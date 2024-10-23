Спущен на воду буксирный теплоход-толкач «Инженер Зингер» проекта ТСК.395

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На «Череповецком судостроительном заводе» состоялась торжественная церемония спуска на воду буксира проекта ТСК.395.

Судно получило свое название в честь Марка Михайловича Зингера, директора ООО «Инженерный центр судостроения». Марк Зингер внёс неоценимый вклад в развитие «Череповецкого судостроительного завода», поддерживая компанию на этапе проектирования и выступая в качестве эксперта. Теперь его имя навсегда останется частью истории судоходства. В торжественной церемонии спуска судна участвовали члены семьи Марка Зингера — его супруга и дети, которые стали свидетелями традиционного разбивания бутылки о борт на удачу.

© www.korabel.ru

В ближайшее буксир пройдёт необходимые испытания, после чего его официально зарегистрируют. Уже в следующем навигационном сезоне судно начнёт выполнять важные задания по рекам России, сообщает «Агентство Городского Развития Череповец» на своей странице «Вконтакте».

Как сообщалось ранее, 17 ноября 2021 года было спущено на воду первое судно проекта ТСК.395. Тип судна — буксирный теплоход-толкач. Назначение судна — буксировка сухогрузных барж, в том числе методом толкания.

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