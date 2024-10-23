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Innokentij90 23 октября 2024, 13:27 Производство

ОДК впервые представила лопатки для двигателя-демонстратора технологий ПД-35

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 © mashnews.ru

Рабочие и сопловые лопатки турбины низкого давления, изготовленные с помощью аддитивных технологий, ОДК впервые показала на Международном форуме двигателестроения.

3Д-печать позволяет изготавливать детали максимально точной формы. Также на стенде показана лопатка вентилятора из полимерных композитных материалов для ПД-35. Использование углепластиков способствует снижению массы деталей до 30%.

Аддитивные технологии и композиционные материалы входят в число критически важных. Их разработка и внедрение необходимы для создания перспективных авиационных двигателей.

Участники Международного форума двигателестроения могут увидеть полноразмерный макет авиационного двигателя ПД-14 и рассмотреть его конструкцию. Двигатель предназначен для среднемагистральных самолетов.

Он производится на предприятиях ОДК с применением передовых технологий и отечественных материалов, в том числе композитных. ПД-14 является первым российским серийным двигателем пятого поколения.

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Источник: https://mashnews.ru/odk-vpervyie-pr...demonstratora-texnologij-pd-35.html

ОДК, производство лопаток, ПД-14, 3Д-печать, импортозамещение
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    23.10.2414:35:31

    Даешь ПД-35 — флагман российского гражданского авиадвигательстроения!!!

    Такие двигатели кроме России в состоянии конструрировать и производить только Штаты.

    #1291090
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