ОДК впервые представила лопатки для двигателя-демонстратора технологий ПД-35

ОДК впервые представила лопатки для двигателя-демонстратора технологий ПД-35Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Рабочие и сопловые лопатки турбины низкого давления, изготовленные с помощью аддитивных технологий, ОДК впервые показала на Международном форуме двигателестроения.
3Д-печать позволяет изготавливать детали максимально точной формы. Также на стенде показана лопатка вентилятора из полимерных композитных материалов для ПД-35. Использование углепластиков способствует снижению массы деталей до 30%.
Аддитивные технологии и композиционные материалы входят в число критически важных. Их разработка и внедрение необходимы для создания перспективных авиационных двигателей.
Участники Международного форума двигателестроения могут увидеть полноразмерный макет авиационного двигателя ПД-14 и рассмотреть его конструкцию. Двигатель предназначен для среднемагистральных самолетов.
Он производится на предприятиях ОДК с применением передовых технологий и отечественных материалов, в том числе композитных. ПД-14 является первым российским серийным двигателем пятого поколения.
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