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Опытный образец авиадвигателя — демонстратора технологий ПД-35 успешно завершил первый этап испытаний. Об этом сообщили ТАСС в одном из предприятий, участвующих в разработке двигателя.

«Двигатель показал устойчивую работу в соответствии с заданными параметрами и готовится к следующим этапам испытаний», — отметили в предприятии.

Разработка двигателя ПД-35 началась летом 2016 года на двух заводах: пермском «Авиадвигателе» и рыбинском «Сатурне» (оба входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию). Предполагается, что ПД-35, в отличие от предшествующей модификации ПД-14, будет иметь тягу на 16 тонн больше (до 35 тонн). Двигатель ПД-35 необходим российской авиационной промышленности для создания новых широкофюзеляжных самолетов.

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