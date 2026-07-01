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Roman Wyrzykowski Авиация

Pаскрыты параметры российского авиадвигателя сверхбольшой тяги ПД-35

© t.me

Pаскрыты новые параметры российского авиадвигателя сверхбольшой тяги ПД-35. Даже на этапе демонстратора технологий силовая установка вышла за рамки заложенных в название 35 тонн.

Разработка ПД-35 ведётся Объединённой двигателестроительной корпорацией (ОДК) с 2017 года и является первым российским проектом в классе двигателей тягой 35 тонн. Двигатель построен на базе унифицированного газогенератора с использованием научно-технического задела от ПД-14. Диаметр вентилятора составляет 3100 мм, а применение композиционных материалов позволило снизить его массу более чем на 600 кг. В конструкции используется более 2300 деталей, изготовленных с применением аддитивных технологий.

По характеристикам ПД-35 приближается к лучшим мировым аналогам, включая двигатели Rolls-Royce и General Electric. Однако самый мощный из них — GE9X для Boeing 777X развивает тягу до 49,4 тонны, что пока оставляет российскому двигателю пространство для роста.

Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха оценил сроки создания нового широкофюзеляжного лайнера для ПД-35 в 7-10 лет. Это означает, что серийное применение ПД-35 станет вопросом следующего десятилетия. На данный момент двигатель-демонстратор, собранный в 2023 году, в 2024 году прошёл первый этап наземных испытаний на открытом стенде в Пермском крае, в ходе которых выполнено более 50 пусков с выходом на взлётный режим. Испытания подтвердили правильность конструкторских решений. В 2025 году начался второй этап испытаний — с акцентом на оценку ресурса и надёжности узлов. В рамках программы также стартовала разработка производной модели ПД-26 с меньшей тягой.

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Источник: t.me

Комментарии 13

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  • Badassgoliath Badassgoliath01.07.26 17:10:03
    GE9X для Boeing 777X развивает тягу до 49,4 тонны, что пока оставляет российскому двигателю пространство для роста.


    Ну тут уже пожалуй потребуется другой двигатель, скажем, ПД-50.

    #1318648
    • Нет аватара DimaY01.07.26 17:52:03

      ПД-50… таких целей нет. Просто нет потребностей в самолетах с таким двигателем. ПД-26 сейчас в приоритете. Причем там будет больше от ПД-35, чем от ПД-14.

      #1318654
      • Badassgoliath Badassgoliath01.07.26 18:03:14
        ПД-50… таких целей нет. Просто нет потребностей в самолетах с таким двигателем.


        Пока нет. Но, учитывая сроки разработки, начинать надо сильно заранее.

        ПД-26 сейчас в приоритете.


        И это обоснованно. Для дальнемагистральников желательно больше двух двигателей. Больше двух ПД-35 — это перебор.

        #1318656
        • Нет аватара DimaY01.07.26 18:49:17
          Пока нет. Но, учитывая сроки разработки, начинать надо сильно заранее.




          Не, ну можно и ПД-100 рассматривать. И начинать разработки. Можно отличный стартовый комплекс для космоса сделать. Вместо космодрома. Но пока нужен ПД-26 и все специалисты работают над реальными задачами. Которые надо было решить вчера, а лучше позавчера.

          А ПД-26 нужен еще для транспортников. На военной версии двух двигательный тоже не есть хорошо. Но главное работа идет.

          #1318659
  • Нет аватара mikr01.07.26 17:11:15
    По характеристикам ПД-35 приближается к лучшим мировым аналогам, включая двигатели Rolls-Royce и General Electric.

    Каким образом лабораторный демонстратор технологии может приближаться к лучшим мировым аналогам давно господствующим во всем мире включая Россию?

    самый мощный из них — GE9X для Boeing 777X развивает тягу до 49,4 тонны, что пока оставляет российскому двигателю пространство для роста.

    Пространство для роста… Обожаю это выражение. По количеству пространства для роста Россия наверняка может претендовать на лидирующие позиции в соответствующем мировом рейтинге.

    #1318649
    • Badassgoliath Badassgoliath01.07.26 17:40:38
      Каким образом лабораторный демонстратор технологии может приближаться к лучшим мировым аналогам давно господствующим во всем мире включая Россию?


      Самым непосредственным образом. А что такого? Типа, он не серийное изделие? Так это пока. К моменту запуска в серию характеристики будут ещё и улучшены.

      #1318652
    • Е.Юрий Е.Юрий01.07.26 20:28:34
      Каким образом лабораторный демонстратор технологии может приближаться к лучшим мировым аналогам давно господствующим во всем мире включая Россию?


      Причем тут лабораторный демонстратор? Это полноценный агрегат, проходящий этапы испытания и доводки. Слово «лабораторный» вообще не применимо к подобным изделиям, это как — выточенный вручную лаборантами чтобы показать что присутствует вращение? Это спроектированный, общитанный на математических моделях, изготовленный на высокотехнологичном оборудовании с применением новых технологий агрегат. Да, не серийный, но тем то и отличается серийный от не серийного — испытаниями и доводами. А то что двигатель демонстратор подтвердил параметры и даже больше других уже серийных моделей, то это лишь подтверждение правильного конструктива.

      #1318667
      • Нет аватара DimaY01.07.26 20:37:58

        Все что Вы говорите верно. Но… Вы реагируете сообщение, которые должно убедить россиян, что мы отсталая страна, ничего в принципе не можем.

        #1318668
      • Нет аватара mikr01.07.26 21:06:55
        Е.Юрий 01.07.26 20:28:34
        Причем тут лабораторный демонстратор? Это полноценный агрегат, проходящий этапы испытания и доводки.

        Полноценный это тот, который уже возит пассажиров. А этот находится на весьма скромной стадии доводки, и его потенциальная полноценность вовсе не гарантирована. Более того, шансы на его успешность весьма невелики, поскольку двигатель однозначно недешевый, потребность российского рынка в нем ограничена, а за пределы России его не пропустят конкуренты. Таким образом этот двигатель попадает в коммерческий тупик, из которого в рыночных условиях выхода нет. В Советском Союзе его бы скорее всего довели до ума. Но в капиталистической России…

        #1318670
        • Нет аватара DimaY01.07.26 21:28:47

          Вот mikr полноценный. Сколько перевез пассажиров? Разве что через реку Стикс.

          #1318673
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski01.07.26 17:20:55

    Враг не дремлет — ЦИПСО работает в информационной войне против России.

    #1318650
    • Нет аватара mikr01.07.26 17:44:57

      С такими как Вы друзьями и врагов не нужно.

      #1318653
    • Нет аватара DimaY01.07.26 17:52:58

      Мал клоп, да вонюч.

      #1318655