Pаскрыты новые параметры российского авиадвигателя сверхбольшой тяги ПД-35. Даже на этапе демонстратора технологий силовая установка вышла за рамки заложенных в название 35 тонн.

Разработка ПД-35 ведётся Объединённой двигателестроительной корпорацией (ОДК) с 2017 года и является первым российским проектом в классе двигателей тягой 35 тонн. Двигатель построен на базе унифицированного газогенератора с использованием научно-технического задела от ПД-14. Диаметр вентилятора составляет 3100 мм, а применение композиционных материалов позволило снизить его массу более чем на 600 кг. В конструкции используется более 2300 деталей, изготовленных с применением аддитивных технологий.

По характеристикам ПД-35 приближается к лучшим мировым аналогам, включая двигатели Rolls-Royce и General Electric. Однако самый мощный из них — GE9X для Boeing 777X развивает тягу до 49,4 тонны, что пока оставляет российскому двигателю пространство для роста.

Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха оценил сроки создания нового широкофюзеляжного лайнера для ПД-35 в 7-10 лет. Это означает, что серийное применение ПД-35 станет вопросом следующего десятилетия. На данный момент двигатель-демонстратор, собранный в 2023 году, в 2024 году прошёл первый этап наземных испытаний на открытом стенде в Пермском крае, в ходе которых выполнено более 50 пусков с выходом на взлётный режим. Испытания подтвердили правильность конструкторских решений. В 2025 году начался второй этап испытаний — с акцентом на оценку ресурса и надёжности узлов. В рамках программы также стартовала разработка производной модели ПД-26 с меньшей тягой.