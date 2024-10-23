KOBLiK GROUP презентовала новый бункер-перегрузчик с минимально травмирующим шнеком

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KOBLiK GROUP (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») разработала новую модель бункера — перегрузчика TL 140, презентовав ее на международной выставке сельскохозяйственной техники АГРОСАЛОН 2024.

По словам руководителя направления прицепной техники KOBLiK Игоря Гудулина, главное преимущество TL 140 — единственный шнек, значительно снижающий травмирование зерна при разгрузке. Также уменьшено количество осей (до одной) и увеличен размер колес (они не переуплотняют почву, что наверняка понравится последователям техники обработки земли No-Till). Рабочий объем бункера — 40 м. куб. или 31 тонна груза.

«Очень важный момент — форма бункера. Он конусообразный, зерно свободно просыпается вниз к шнеку, — рассказал Игорь Гудулин. — Мы ушли от классической модели, исключив горизонтальный шнек, ранее подававший зерно на второй, выгрузной шнек. Благодаря этому значительно снизилось повреждение зерна. Особенно это важно для производителей сои и кукурузы, которым важно целое, недробленое зерно».

Имеется и весовая система с монитором и принтером, которая в режиме онлайн контролирует вес загруженного зерна, фиксируя время и место загрузки. У нее две функции — контроль перевозимого веса и получение аграрием общей картины уборочной. Компьютер фиксирует загрузку с каждого комбайна в каждый бункер и в конце смены выдает подробный итог, пересылаемый на электронную почту. Таким образом, зарплату комбайнера можно привязать не к гектарам или часам работы, а к весу намолоченного им зерна.

«TL 140 может применяться на самых разных операциях, примерно на треть повышая производительность производственных процессов, и сокращая расход ГСМ и выброс отработанных выхлопных газов, — рассказал Игорь Гудулин. — Также отмечу высочайшую многофункциональность машины, позволяющую применять ее на различных операциях (например, уборка, сев, внесение удобрений, перегрузка и отгрузка зерна на токе)».

Также следует обратить внимание на расположение шнека с левой стороны, рядом с кабиной трактора. Он раскладывается прямо-вбок, располагаясь фактически на уровне кабины трактора.

«Это значительно упрощает работу оператора, — уверен Игорь Гудулин. — Теперь ему не нужно постоянно разворачиваться, следя за процессом выгрузки, достаточно просто немного повернуть голову или воспользоваться боковыми зеркалами. Ни один полуприцеп не обеспечивает такого удобства работы для оператора».

Напомним, что бункеры — перегрузчики KOBLIK предназначены для сбора зерна от работающих в поле зерноуборочных комбайнов без их остановки, с последующей транспортировкой и выгрузкой в другие транспортные средства. Они подходят под трехзвенную уборку урожая, когда один прицеп работает с 3 комбайнами, которые во время выгрузки зерна не прекращают свою работу. Скорость уборки в этом случае вырастает на 30%.

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