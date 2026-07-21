Компания «Агроцентр» выпустила новую сеялку точного высева
Как стало известно отраслевому медиа Agroreport, «Агроцентр» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил новую сеялку точного высева FEATAGRO серии ST-9000 PRIMA, которая предназначена для посева технических культур и одновременного внесения гранулированных удобрений за один проход.
Уровень локализации машины превышает 90%. Рабочие органы и дозирующие аппараты — производства бренда FEATAGRO. Бережное отношение к семенному материалу обеспечивает формирователь борозды с твердосплавной пластиной, который готовит ложе. Прижимающее колесо атмосферного давления плотно фиксирует семя на дне борозды, а закрывающие колеса с двумя типами регулировок создают ровный фон после посева.
Интеллектуальная система контроля отслеживает каждый проход и каждое семя, показывая наличие двойников или пропусков. Механизатор может регулировать параметры посева прямо из кабины трактора в режиме онлайн.
Привод дозаторов (как семенных, так и туковых) организован через электродвигатели. Контроль распространяется и на внесение удобрений: специальные датчики сигнализируют о забитии, предотвращая остановку подачи. Пневматическая система раздельная, бункеры работают под избыточным давлением.
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