Новинка в линейке катеров от СКБ-2

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Специалисты СКБ-2 военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» разработали и собрали многоцелевой скоростной катер.

«Катер оснащен стационарной силовой установкой и водометным движителем собственного производства КМЗ. Водомет по сравнению с гребным винтом дает судну лучшую управляемость и обладает более низким уровнем шума и вибраций. Еще одно отличие — отсутствие выступающих частей на корпусе, что уменьшает сопротивление воды. Также, поскольку крыльчатка находится внутри корпуса, водомет не представляет опасности для людей, находящихся рядом в воде», — рассказал ведущий инженер-конструктор СКБ-2 КМЗ Артем Куликов.

Длина катера составляет 5,3 метра, ширина — 2,1 метра, водоизмещение — 950 кг. Он развивает скорость до 60 км/ч, запас хода составляет 300 км. Материалом для корпуса послужил алюминиево-магниевый сплав. КМЗ планирует в ближайшее время начать серийный выпуск данной модели.

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