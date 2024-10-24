Система для вклейки стекол от компании «Макромер» заменит продукты ушедшего из России Henkel

Компания по производству высокотехнологичной химической продукции «Макромер» представила новую систему для вклейки стекол для транспортных средств. Продукт станет полноценной заменой аналогам от компании Henkel, ушедшей из России, а также будет применяться вместо других европейских герметиков (Soudal, Sika, Bostik и др.).

Диссольвер (фото предоставлено пресс-службой компании )

Система для вклейки стекол была создана по техническому заданию крупнейшего российского производителя легковых автомобилей и будет востребована во всех областях транспортного машиностроения, от производства вагонов и автобусов до речных и морских судов. Новая система подходит как для лобового, так и для бокового остекления, обладает прочностью более 8 МПа, что полностью идентично аналогу от Henkel, и отличными адгезивными свойствами.

Ранее для вклейки стекол производители транспортных средств использовали в основном европейскую продукцию. С ее уходом из России машиностроители перешли на китайские и турецкие аналоги, но эти продукты не обеспечивали должного уровня прочности и надежности сцепления поверхностей. Кроме того, производители не могли обратиться к заводам-изготовителям герметиков для того, чтобы усовершенствовать свойства продукции под свои нужды.

«Макромер Автогласс» — полностью российский продукт, который был разработан за 1,5 года. Герметик прошел комплекс испытаний, в ходе которых проверялась прочность склейки разных поверхностей (грунт, стекло, металл и др.): лабораторные исследования на разрывных машинах и тестирование в реальных условиях на заводах-партнерах.

«Полиуретановый герметик — высоковязкий и липкий продукт, для его производства в промышленных масштабах мы заказали специальное оборудование — планетарный диссольвер от НПО „Агромаш“. Совокупные инвестиции в разработку высоковязких герметиков и других элементов системы, строительство и оборудование нового производственного цеха, включая диссольверы и фасовочное оборудование, а также строительство и оборудование склада, составили 100 млн руб.», — отметил заместитель председателя правления, операционный директор компании «Макромер» Руслан Филатов.

Система для вклейки стекол состоит из очистителя грунта, праймера и полиуретанового герметика «Макромер Автогласс». Она представлена на выставке «Химия-2024», которая сейчас проходит в Москве.

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