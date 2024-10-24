Производство георешетки запущено на новой линии в Нижегородской области

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Запуск первой линии по производству объемной георешетки состоялся в рабочем поселке Ильиногорск Володарского округа Нижегородской области. Линию при господдержке открыла компания-производитель геосинтетических материалов «ГеоСМ».

Объемная георешетка — синтетический материал, применяемый для укрепления склонов, предотвращения оползней, защиты почвы от эрозии, а также в транспортном, гидротехническом и трубопроводном строительстве.

Объем инвестиций в создание новой линии составил 50 млн рублей, на предприятии создано еще 20 рабочих мест. Производственная мощность комплекса составляет 2000 тонн продукции в год. Георешетка будет поставляться в регионы России и за рубеж.

Центр поддержки экспорта региона с помощью инструментов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» помогает предприятию прорабатывать экспортные каналы сбыта, благодаря работе наших специалистов за последние два года компания заключила девять экспортных контрактов на общую сумму около двух миллионов долларов. Участие в нацпроекте «Производительность труда» позволило компании на треть увеличить объем производства геотекстиля и ускорить работу на четверть. Кроме того, эксперты регионального центра компетенций обучили тринадцать сотрудников организации основам бережливого производства, и теперь новая линия открывается с применением этих принципов.

Он добавил, что также в 2023 году ООО «Гео СМ» получило финансовую поддержку в виде субсидии 5 млн рублей на возмещение части затрат на оборудование.

В рамках сопровождения Корпорация развития Нижегородской области оказывала инвестору общую консультационную поддержку, помощь в привлечении дополнительных финансовых ресурсов, в развитии инвестиционной инфраструктуры, подготовке информационно-аналитических материалов.

«С компанией мы сотрудничаем с 2019 года, за это время „ГеоСМ“ реализовал уже несколько проектов. Ранее были запущены линии по производству геотекстиля и геомембраны, а в ближайших планах — расширение действующего производства и развитие экспортного потенциала. Корпорация развития будет и дальше оказывать инвестору всестороннюю поддержку для того, чтобы запланированные проекты были успешно реализованы», — подчеркнул заместитель генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин.

Как отметил директор «ГеоСМ» Виктор Парекко, открытие новой линии по производству георешетки — это важный шаг в стремлении компании предложить своим партнерам полный ассортимент геосинтетических материалов.

«Теперь мы являемся одной из немногих компаний в России, изготавливающих на одном предприятии геотекстиль, геомембрану и георешетку. Открытие этой линии не только укрепит наши позиции на рынке, но и позволит лучше удовлетворять потребности наших клиентов, предлагая им более широкий выбор высококачественных материалов. Мы уверены, что новая линия продолжит поддерживать высокие стандарты изготовления материалов в нашей компании и отвечать на вызовы, с которыми сталкивается наша отрасль», — сказал Виктор Парекко.

Напомним, что АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора региона Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях — от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

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