СИБУР обеспечил технологическую независимость производства каучуков и АБС-пластиков

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Катализатор, который используется для производства дивинила — сырья для синтетических каучуков и пластика, разработали и внедрили на тобольском «ЗапСибНефтехиме» вместе с НПК «Синтез». Раньше его покупали у единственного производителя в мире. СИБУР с партнером стал первым таким производителем в России. От доступности этих компонентов зависит выпуск до 1 миллиона тонн продукции в год, а также развитие ключевых отраслей российской промышленности.

Это значит, что производство множества видов каучука, необходимых для изготовления автомобильных шин, кровельных материалов, резинотехнических изделий и компонентов для строительства дорог больше не зависит от импорта. САБУР продолжает разрабатывать ключевые компоненты для синтетических каучуков и АБС-пластиков, обеспечивая технологическую независимость страны — выпуск до одного миллиона тонн продукции в год зависит от их доступности.

Также вместе с Казанским федеральным университетом СИБУР создал катализатор скелетной изомеризации бутиленов, применяемый для производства изобутилена — еще одного важного компонента для каучуков. Его испытали на Нижнекамскнефтехиме и уже внедрили в производство изопреновых каучуков.

Кроме того, в 2023 году импортозаместили семь марок синтетического каучука в рамках проекта поддержки производителей шин. С помощью научных центров на предприятии продолжают разрабатывать новые, необходимые разным отраслям, материалы.

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