В Находке заложены кили двух краболовов проекта GM 5.03

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Суда будут построены на Находкинском судоремонтном заводе для АО «Амуррыбпром».

Сегодня на Находкинском судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония закладки килей двух краболовов проекта GM 5.03 на класс Российского морского регистра судоходства.

Проект GM 5.03 разработан ООО «Глобокс морское проектирование». Тип судна — промысловый ярусолов, краболов. Длина судна составляет 64,5 м, ширина — 10,6 м. Высота борта на миделе — 4,6 м. Дедвейт — 694 т, полное водоизмещение — 1700 т.

Проектный символ класса РС: КМ⍟ Ice2 (hull; machinery) (REF) Fishing Vessel

На Находкинском судоремонтном заводе построено более 60 судов различных типов. Помимо двух новых краболовов проекта GM 5.03, под техническим наблюдением специалистов Регистра на предприятии сейчас строятся еще 11 промысловых судов, сообщает РМРС.

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