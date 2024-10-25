В Находке заложены кили двух краболовов проекта GM 5.03

В Находке заложены кили двух краболовов проекта GM 5.03Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Суда будут построены на Находкинском судоремонтном заводе для АО «Амуррыбпром».
Сегодня на Находкинском судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония закладки килей двух краболовов проекта GM 5.03 на класс Российского морского регистра судоходства.
Проект GM 5.03 разработан ООО «Глобокс морское проектирование». Тип судна — промысловый ярусолов, краболов. Длина судна составляет 64,5 м, ширина — 10,6 м. Высота борта на миделе — 4,6 м. Дедвейт — 694 т, полное водоизмещение — 1700 т.
Проектный символ класса РС: КМ⍟ Ice2 (hull; machinery) (REF) Fishing Vessel
На Находкинском судоремонтном заводе построено более 60 судов различных типов. Помимо двух новых краболовов проекта GM 5.03, под техническим наблюдением специалистов Регистра на предприятии сейчас строятся еще 11 промысловых судов, сообщает РМРС.
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