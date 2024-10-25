Холдинг «Вертолеты России» представляет Ансаты на выставке «Сделано в Татарстане»

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В рамках саммита БРИКС у здания Госсовета Республики Татарстан развернулась выставка «Сделано в Татарстане». Среди техники, которая производится в республике, два вертолета Ансат Казанского вертолетного завода. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на данные холдинга «Вертолеты России».

Как отмечается в сообщении в телеграм-канале холдинга, Ансат в полицейской версии оснащен специальным оборудованием: громкоговорителем, поисковым прожектором, лебедкой и внешней подвеской. Второй демонстрирует импортозамещенный облик. На вертолете заменены все иностранные компоненты системы управления и автопилота на отечественные, установлены двигатели российского производства ВК-650 В.

«Сейчас проходит подготовка к наземным проверкам воздушного судна, за которыми последуют летные испытания Ансата с новыми отечественными двигателями», — заявили в «Вертолетах России».

В связи с повышенными интересом жителей и гостей Казани выставку решено продлить до 27 октября.

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