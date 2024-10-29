В Дагестане в четырехполосное исполнение перевели ещё 14 км трассы Р-217 «Кавказ»

© rosavtodor.gov.ru

Капитальный ремонт с расширением проезжей части с двух до четырех полос движения завершили на участке с 865-го по 879-й км трассы Р-217 «Кавказ», входящей в состав международного транспортного коридора «Север — Юг». Дорога ведет к уникальному древнейшему городу на берегу Каспийского моря — Дербенту. Круглогодично она пропускает большой туристический поток.

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© rosavtodor.gov.ru

«Ускоренное развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан, а также большие объемы грузоперевозок предъявляют высокие требования к транспортно-эксплуатационным характеристикам дороги. Сегодня по ней проезжает порядка 35 тыс. автомобилей в сутки. Наша главная цель — повысить пропускную способность загруженного участка трассы и уровень безопасности дорожного движения на главной транспортной артерии Северного Кавказа», — подчеркнул начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

Напомним, что капитальный ремонт стартовал в 2022 году. За это время специалисты дорожного хозяйства расширили проезжую часть с 7 до 14 м в соответствии с требованиями II технической категории, а также разделили встречные потоки осевым ограждением. Эта мера позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и полностью исключить самый опасный вид ДТП — лобовые столкновения.

В процессе работ также заменили 21 водопропускную трубу, устроили водоотвод и укрепили обочины. В рамках инженерного обустройства установили краевое барьерное ограждение, новые дорожные знаки и направляющие устройства, смонтировали светофорные объекты и нанесли разметку из термопластика.

Большое внимание уделили обустройству пешеходной среды. Для жителей населенных пунктов Избербаш и Первомайское, которые расположены в непосредственной близости к дороге, установили девять автобусных остановок с автопавильонами и комфортными зонами посадки, также построили пешеходные дорожки и тротуары, переустроили около 400 опор электроосвещения.

***На территории Республики Дагестан с 2023 года в рамках капремонта с двух до четырех полос движения расширили уже порядка 55 км трассы Р-217 «Кавказ». Это отрезки под Хасавюртом, между селами Тотурбийкала и Новое Гадари, близ Учкента, Коркмаскалы, Избербаша и Мамедкалы.

Отметим, что общая протяженность автодороги Р-217 «Кавказ» в регионе составляет 276 км — от Чеченской Республики до границы Российской Федерации и Азербайджана.

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