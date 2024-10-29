На «Адмиралтейских верфях» заложили крупнейшее в мире научно-экспедиционное судно «Иван Фролов»

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29 октября на петербургском заводе «Адмиралтейские верфи» заложили научно-экспедиционное судно «Иван Фролов» проекта 23680 для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

В торжественной церемонии закладки судна приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Патрушев Дмитрий Николаевич, министр природных ресурсов и экологии РФ Козлов Александр Александрович, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Шумаков Игорь Анатольевич, врио генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Быстров Андрей Владимирович, директор ФГБУ ГНЦ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Макаров Александр Сергеевич

«Это довольно сложный по технике проект, но он дает загрузку и работу Адмиралтейским верфям на ближайшие 5 лет и мы с задачей справимся. Надеемся, что следующее судно после „Ивана Фролова“, удовлетворившись нашей работой, Росгидромет закажет снова у нашего завода.» — сказал в ходе церемонии врио генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Быстров Андрей Владимирович.

НЭС «Иван Фролов» станет четвертой единицей научно-экспедиционного флота ААНИИ и будет использоваться для проведения морских научно-исследовательских работ, замены персонала и обеспечения антарктических и арктических станций. После ввода в эксплуатацию новое судно заменит текущий флагман, научно-исследовательское судно «Академик Федоров», и будет оставаться в строю не менее 30 лет.

«Судно позволит проводить исследования даже в самых сложных погодных условиях. И, в целом, этот проект обеспечит бесперебойную работу полярных станций нашего Росгидромета. Так что появление нового судна безусловно усилит наши позиции в полярных регионах.» — заявил заместитель Председателя Правительства РФ Патрушев Дмитрий Николаевич.

© paluba.media

Судно будет соответствовать классу Российского морского регистра судоходства Arc7. Его длина составит почти 165 метров, водоизмещение — около 25 000 тонн, дедвейт — около 9200 тонн. НЭС рассчитано на комфортное размещение 240 человек, включая 70 человек экипажа и до 170 ученых и членов авиаотряда. В соответствии с назначением на борту может быть обустроено до 20 лабораторий для выполнения исследований от дна океана до стратосферы. На борту также предусмотрен вертолетный комплекс для двух вертолетов типов Ка-32, Ми-8 и Ми-38, вертолетная площадка и ангар, позволяющие принимать и обслуживать указанные модели воздушных судов.

Основная технологическая особенность НЭС с точки зрения энергетики — это электродвижение. На судне применяются дизель-генераторы и винторулевые колонки с электродвигателями, встроенными в гондолу колонки. В связи с увеличенными размерениями судна суммарная мощность движителей должна составить 16 МВт (2 ВРК по 8 МВт), кроме того, должны быть обеспечены требования ледового класса РМРС Arc7.

Главной задачей нового НЭС станет обеспечение российских полярных станций, доступность которых зачастую ограничена непреодолимыми льдами. В том числе на нем будет предусмотрена техническая возможность выгрузки экспедиции на необорудованный берег. Судно также сможет перевозить необходимые для исследований и провизии грузы в объеме до 2,5 тысяч тонн. Научно-исследовательские морские работы потребуют от судна высокой маневренности, которые также учитываются в проекте.

Основные характеристики научного судна проекта 23680:

Длина наибольшая 160,4 м

Ширина наибольшая 26 м

Высота борта 13,5 м

Осадка 8,5 м

Водоизмещение ок. 25 000 т

Дедвейт ок. 9200 т

Экипаж и спецперсонал 240 чел.

Напомним, контракт на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» был заключен в марте 2023 года. В мае предприятие выбрало «Невское проектно-конструкторское бюро» в качестве проектанта судна. В июне 2023 года прошли испытания модели НЭС в аэродинамической трубе на базе Крыловского государственного научного центра, в ходе которых были определены аэродинамические характеристики заказа. В декабре 2023 года на Адмиралтейских верфях началась резка металла для судна. А в апреле 2024 года в Ледовом бассейне ААНИИ прошли испытания модели судна.

По словам разработчиков «Иван Фролов» будет сочетать в себе функционал научного, пассажирского, ледокольного, сухогрузного судов, танкера и контейнеровоза. Лаборатории на его борту оснастят оборудованием, которое позволит вести исследования в формате от стратосферы до дна океана.

Завершение строительства судна намечено на 2028 год, а первая экспедиция должна начаться в январе-феврале 2029 года.

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