СЗ «Вымпел» передал МЧС России первые катера проекта МС001

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В Центре ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на вооружение поступили новые катера для выполнения надзорных мероприятий и патрулирования водоемов на территории региона. Ключи в торжественной обстановке сотрудникам ведомства вручил директор Департамента Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Игорь Грязнов.

Сегодня к вам поступили четыре катера и три автомобиля для осуществления деятельности по обеспечению безопасности на водоемах. Это так сказать, первая ласточка. Для Хабаровского края сейчас готовится дополнительная партия техники, чтобы она обслуживала всю акваторию реки Амур до Шантарских островов. Надеюсь, вы будете нести службу верно, надёжно и отличн", — обратился к собравшимся Игорь Грязнов.

Новые катера модели МС001, построенные на судостроительном заводе «Вымпел», поступили на вооружение в инспекторские подразделения по городам Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровскому и Нанайскому районам. После обкатки и технического обслуживания они будут поставлены на дежурство. Всего в подразделениях ГИМС МЧС России нашего края сегодня насчитывается более 40 маломерных судов различных модификаций.

Катер модели МС001 отечественного производства. Его длина 6 метров, мощность двигателя составляет 200 лошадиных сил, может развивать скорость до 75 километров в час. Он предназначен для выполнения задач по патрулированию акватории, проведения поисково-спасательных работ и т. д.

Судно оснащено видеокамерой с круговым обзором, системой навигации, которая показывает глубину, скорость, координаты, направление. Также имеются радиостанция для связи с судами, громкоговорящее устройство для остановки маломерных судов. Есть эхолот, по нему можно отслеживать характер дна и определять очертания предметов под водой. Катер был полностью укомплектован средствами снабжения и средствами обеспечения безопасности. Также с ним пришло оборудование для организации и проведения освидетельствования на выездных пунктах, — рассказал Олег Пономарчук, руководитель инспекторского отделения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Хабаровскому району.

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