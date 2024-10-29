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Innokentij90 29 октября 2024, 18:57 Электроника, электротехника и приборы

В России запустили производство базовых станций 4G и 5G связи

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 © ferra.ru

Компания «Иртея», которая является частью МТС, начала серийное производство базовых станций для сетей 4G и 5G. Об этом рассказал гендиректор компании Дмитрий Лаконцев на форуме «Спектр-2024» в Сочи. В настоящее время идёт тестирование нового оборудования, и вскоре оно будет продемонстрировано в действии в сетях оператора.

В ассортимент выпускаемого оборудования входят цифровые и приёмопередающие модули. В 2024 году «Иртея» сосредоточится на производстве оборудования для российского 5G-диапазона, от 4,4 до 4,99 ГГц, а также для LTE и 5G на частотах 1800 МГц и 800 МГц. В начале ноября компания планирует подать документы для получения статуса ТОРП, который подтверждает российское происхождение телеком-оборудования.

Лаконцев также отметил, что в стране наблюдается нехватка частот для сотовой связи, и призвал к более широкому распределению спектра в нижних и средних диапазонах для 5G. В будущем «Иртея» планирует поддерживать диапазон 700 МГц, что позволит расширить покрытие 5G на большие территории, включая пригороды и сельские районы. Кроме того, компания планирует начать выпуск оборудования для работы в диапазоне 3,5 ГГц для заказчиков из дружественных стран. По словам Лаконцева, платформа «Иртеи» теперь также поддерживает GSM, что делает её более универсальной для отрасли.

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Источник: https://www.ferra.ru/news/techlife/...ancii-4g-i-5g-svyazi-29-10-2024.htm

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производство станций связи, Иртея, 4G, 5G
  • Нет аватара termometrix
    29.10.2419:06:06

    + Важная новость! Теперь важно увеличить локализацию выпуска компонентов для базовых станций.

    #1291403
  • Нет аватара nabludatel71
    29.10.2421:21:41

    Хоть бы кто-нибудь сказал, где они их делают. Неужто такой большой секрет? У компании на сайте только юридический адрес, чтобы увидеть который надо долго листать вниз стартовую страницу) Не, я понимаю, что это ИКТ, а не металлургия или химпром, но всё же очень оригинально.

    #1291414
    • Нет аватара Scooter
      29.10.2421:48:50

      nabludatel71,

      Лучше такое не раскрывать

      #1291417
  • Нет аватара Scooter
    29.10.2421:51:39

    А мне интересно. Обычно, кроме приемо-передающей части, внутри станции стоит чип отработки данных. Это чуть ли не самая важная часть. Неужели как-то смогли сделать и сколько он абонентов сможет обработать?

    #1291418
    • Badassgoliath Badassgoliath
      29.10.2422:02:01

      внутри станции стоит чип отработки данных. Это чуть ли не самая важная часть. Неужели как-то смогли сделать

      Возможно, как раз эта часть пока что не локализована.

      Но насчёт «неужели как-то смогли» — а что такого уж невозможного? Это ведь не портативное устройство (в смысле станция сотовой связи), так что чип может быть не самого передового техпроцесса, просто будет потреблять больше энергии и потребует усиленного охлаждения. Полагаю, в течение ближайших лет эдак трёх освоим.

      #1291419
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