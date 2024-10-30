В Ростовской области дали старт движению по «Западной хорде»

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Старт движению транспорта по первому этапу «Западной хорды» дан 29 октября. Новая дорога протяжённостью около пяти километров позволит решить проблемы транспортной доступности западной части Ростова-на-Дону, снизит напряженность на въезде в город со стороны Таганрога.

Менее чем за два года была построена автодорога с четырьмя транспортными развязками и эстакадой через железную дорогу. Работы по первому этапу «Западной хорды» были проведены за счет инфраструктурного бюджетного кредита.

С открытием движения по первому участку «Западной хорды» регион стал еще ближе к завершению Ростовского транспортного кольца — магистрали общей протяженностью более 110 км. Для этого в сентябре 2024 года на «Северном обходе» было закончено строительство двух значимых развязок — «Щепкинской» и «Родионовской».

"Очевидно, что «Западная хорда» имеет не только серьезное значение для жителей Ростовской области, связи внутри региона, снижения количества транзитного транспорта, но и для связи с Донбассом, Новороссией, Краснодарским краем. Это сложный участок, первый участок завершающего комплекса по созданию Ростовского транспортного кольца, но имеющий серьезное значение даже в той части, в которой он сегодня реализован. Строители качественно сделали эту дорогу. В целом поручение, которое давал Президент страны по реализации проектов, соединяющих регионы, улучшающих комфорт, в этой части уже сегодня выполнено. Но мы останавливаться не собираемся".

Напомним, общая протяженность «Западной хорды» — 12,25 км. Протяженность первого участка — 4,75 км, из них 721 метр — искусственные сооружения. Вдоль четырехполосной дороги предусмотрено освещение, а рядом с жилыми кварталами установлены защитные противошумовые экраны.

«Второй этап „Западной хорды“ еще более сложный — он несколько более протяженный. Важно, что есть в наличии проект. Мы сегодня работаем с Правительством Российской Федерации над реализацией этого проекта. Второй этап — это составляющая часть нашего общего большого проекта. Других целей, кроме как продолжения строительства и в конце концов завершения, у нас не существует».

На втором этапе предусмотрено строительство магистральной улицы первого класса протяженностью 7,5 км с четырьмя полосами движения. Будут возведены четыре эстакады и путепровода, три транспортные развязки и один надземный пешеходный переход.

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