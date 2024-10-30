ООО «ДРГ-НМ» — молодое, но быстро и эффективно развивающееся предприятие, которое специализируется на проектировании и выпуске гидромоторов, редукторов и клапанов. Вся продукция соответствует высочайшим стандартам производства, а уникальный интеллектуально-инженерный потенциал помогает изготавливать изделия, которые смогли удовлетворить потребности отечественного рынка и вытеснить иностранные аналоги с учетом их дороговизны и жесткой санкционной политики недружественных стран. Выпускаемые устройства используются в таких секторах, как сельское хозяйство, строительство, коммунальная инфраструктура, нефтегазовая отрасль, железнодорожный транспорт, шахтное оборудование, судостроение, военная техника.

Компания основана в июле 2017 г. в рамках программы по импортозамещению. Сразу же была поставлена достаточно амбициозная задача: воссоздать изобретение советских конструкторов-гидравликов — гидромотор внутреннего зацепления, а на его базе разработать, провести комплексные испытания и ввести в серийное производство усовершенствованный аналог, который бы отвечал новейшим требованиям рынка гидравлики. С этой целью были построены и введены в эксплуатацию два производственных здания с административно-бытовыми комплексами и сопутствующей инфраструктурой, закуплено основное и вспомогательное оборудование (высокоточные обрабатывающие центры OKUMA, универсальный станочный парк, участок химико-термической обработки металлов, включая пескоструйную обработку и ТВЧ, участок раскроя металла, современная лаборатория, уникальный стенд испытаний гидромоторов серии CTR-KV-M0003, слесарно-сборочный участок) и произведена специальная оснастка для производственной линии. Это позволило создать современное отечественное производство, соответствующее лучшим мировым практикам, а также наладить серийный выпуск продукции, способной конкурировать с лучшими зарубежными производителями. Уже с начала 2020 г. компанией достигнуты существенные успехи в импортозамещении продукции основных европейских предприятий, которые производят гидромоторы: Danfoss, Bonfiglioli, PoclainHydraulics, M+S Hydraulics, Eaton, Bosch Rexroth и др.

На сегодняшний день компания производит гидромоторы легкой серии мощностью до 20 кВт, средней серии — 30-40 кВт и тяжелой серии — от 70 до 120 кВт. Немногие производители выпускают подобную продукцию. А что касается гидромоторов мощностью свыше 100 кВт, то на отечественном рынке в настоящее время даже не существует аналогов. Предприятие также успешно выпускает гидромоторы-колеса, гидро-моторы-редукторы, тормозные узлы, а с 2022 г. мы приступили к производству гидравлических клапанов.

Стоит отметить, что в компании не стали уменьшать себестоимость продукции. «ДРГ-НМ» продолжает поставлять изделия, полностью изготовленные из стали. Благодаря этому гидроагрегаты устойчивы к максимальному давлению. У наших товаров нет трещин или других дефектов. Все изделия абсолютно герметичные, и заказчики в этом убеждаются ежедневно. Компания стремится выпускать как минимум два новых продукта в год, чтобы оправдывать ожидания клиентов. К ним относятся такие предприятия, как «Ростсельмаш», ПАО «Газпром», АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», ОАО «Минский завод колесных тягачей», АО «Тулажелдормаш» и др.

ООО «ДРГ-НМ» является гибким производителем. Этот завод — единственный в России, который выпускает отечественные гидромоторы в соответствии с техническим заданием заказчика. Компания гарантируем высокую эффективность производимой продукции, которая обеспечивается качеством используемых комплектующих, применением инновационных материалов и современных наукоемких технологий при разработках и производстве.

26 августа 2024 года ООО «ДРГ-НМ» получило Патент на гидромотор-колесо, который был разработан инженерами-конструкторами компании и производится на нашем заводе в Ясногорске.

Практически завершена одна из первоочередных задач предприятия — выпустить на рынок новейший двухскоростной гидромотор, который разработало наше конструкторское бюро. Это высокотехнологичное устройство, позволяющее эффективно использовать гидравлическую энергию для преобразования ее в механическую энергию вращения. Оно обладает двумя режимами работы, что позволяет адаптироваться к различным условиям и выполнять разнообразные задачи. Уже завершен полный комплекс испытаний и идет разработка широкого модельного ряда двухскоростного гидромотора. В качестве опций планируется предлагать стандартные и колесные версии, а также усовершенствованный стояночный тормозной узел с возможностью механического растормаживания. Модели будут оснащены клапанной аппаратурой как встроенной, так и приставной либо отдельно стоящей, а также датчиками скорости. Кроме того, в планах компании — расширение географии поставок и развитие сотрудничества с предприятиями в Белоруссии.

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