Новые аэролодки вышли на переправу через Анадырский лиман

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Запуск аэролодок планировался 1 ноября, но состоялся на двое суток раньше.

Новый транспорт будет курсировать через лиман по расписанию, которое будет корректироваться в случае неблагоприятных погодных условий. Аэролодки не будут работать при наличии альтернативных способов переправы — при благоприятной ледовой обстановке на маршрут вернётся теплоход «Капитан Сотников», сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Пять аэролодок были приобретены по итогам посещения Чукотского автономного округа президентом России Владимиром Путиным. Решение об их приобретении принято на основе обращений граждан во время встречи с главой государства.

Напомним, на переправе одновременно будут работать три аэролодки «Север 750К LONG», их протестировали на лимане десять дней назад. Каждая берет на борт пять пассажиров с багажом. Ещё два транспортных средства будут в резерве на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Стоимость проезда будет субсидироваться из регионального бюджета.

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