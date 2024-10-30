Грузовые платформы для колеи 750мм

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Камбарский машиностроительный завод изготовил и отгрузил партию грузовых платформ ПГ1.

Платформа ПГ1 представляет собой железнодорожный грузовой вагон открытого типа, предназначенный для перевозки рельсовых плетей, колесной и гусеничной техники и других хозяйственных грузов.

Платформа представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию, состоящую из рамы, установленной на тележке. На раме оборудован настил пола, ударно-тяговые приборы, а также тормозное оборудование

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