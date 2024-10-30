НИИЭТ разработал LDMOS-транзисторы

Воронежский НИИ электронной техники сегодня по праву занимает одно из лидирующих мест среди отечественных разработчиков и производителей LDMOS-транзисторов.

В мае этого года институт завершил испытания новейших мощных СВЧ LDMOS-транзисторов КП9171А и КП9171БС , в настоящее время продолжают приниматься заявки от предприятий, заинтересованных в данной продукции.

Изделия полностью соответствуют требованиям технического задания и не уступают аналогам по эксплуатационным параметрам.

Следует отметить, что транзистор КП9171БС — первый российский несимметричный транзистор, разработанный для применения в схемах Догерти, обеспечивающий наилучшее сочетание линейности характеристик, выходной мощности и энергетической эффективности.

Промышленное производство отечественных средств цифрового телевизионного вещания будет наиболее эффективным при условии серийного выпуска российской элементной базы. В данных обстоятельствах разрабатываемые транзисторы особенно актуальны. Они специально спроектированы для усиления цифрового телевизионного сигнала.

Мощные СВЧ LDMOS-транзисторы разработки АО «НИИЭТ» способны удовлетворить специфические требования работы в передатчике сигнала стандартов DVB-T/ DVB-T2, при этом обеспечивая высокие значения коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия в сочетании с высокой линейностью передаточной характеристики.

Тестовые образцы новинок переданы потребителям, запланированы первые серийные поставки.

Заявки на мощные СВЧ LDMOS-транзисторы направлять на почту: sbyt@niiet.ru

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