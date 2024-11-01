Открыто движение по второму пути на станции Луговое в Южно-Сахалинске

© dvzd.rzd.ru

В Южно-Сахалинске открыто движение по второму пути на станции Луговое, в рамках стратегического проекта «Железная дорога как городской транспорт».

© dvzd.rzd.ru

Второй путь позволит разъезжаться встречным пассажирским поездам, что сократит интервалы движения между ними. Среднее время в пути из пригорода Южно-Сахалинска (от Новоалександровки и Христофоровки) в центр областной столицы составит 22 минуты. Новое расписание начнется действовать со 2 ноября.

© dvzd.rzd.ru

Кроме этого, для комфорта пассажиров на станциях Луговое и Большая Елань возведены новые платформы из композитных материалов, установлены модули для защиты от непогоды, смонтированы системы навигации и освещения.

© dvzd.rzd.ru

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