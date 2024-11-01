Калининградский янтарный комбинат ввёл в строй новый цех ручной сортировки

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Новый участок открыли в одном из зданий комбината советской постройки. До 2021 года в нем располагался ювелирный комплекс предприятия.

Цех рассчитан на пять сортировочных бригад общим количеством 49 человек.

Освободившееся площади реконструировали и оборудовали современными рабочими местами, которые оснащены специальной системой аспирации. Теперь частицы янтарной пыли, едва образовавшись, прямо с сортировочного стола удаляются в накопитель, оставляя воздух чистым. Новая система за год не даст осесть почти 500 кг янтарной пыли.

В среднем через руки одного специалиста за смену проходит 20-25 кг янтаря. По результатам ручной сортировки камню присваивается один из 133 артикулов, в соответствии со стандартом предприятия, после чего камень фасуется, а тара пломбируется.

Янтарь-сырец — материал нежный, органогенный, поэтому камень, который не прошел дополнительную обработку, имеет свойство окисляться при реакции с кислородом, вследствие чего обладает повышенной хрупкостью, рассказала руководитель сортировочно-складского комплекса Калининградского янтарного комбината Анастасия Барышева.

«Достаточно его буквально переложить с места на место, чтобы вызвать отделение мельчайших частиц — янтарной пыли. Теперь этот побочный продукт сортировки в объеме порядка 40 кг в месяц будет поступать в накопитель. Чтобы с рабочих столов удалялась только пыль, а не осколки янтаря, установлена фильтрационная решетка диаметром сечения 2,2 мм. Этот размер выверялся в процессе испытаний в течение нескольких месяцев. Помимо того, что созданы комфортные условия для работников, вся собранная янтарная пыль может быть в дальнейшем использована при создании косметической продукции или в дизайне интерьеров или одежды».

Процесс ручной сортировки на Янтарном комбинате проходит весь добытый камень крупнее 23 миллиметров, что составляет порядка 20-25% от общего объёма добычи янтаря.

В отличие от механической, ручная сортировка позволяет разделить камень не только по размеру, но и выделить вес, цвет и качество. Специалист производит взвешивание, визуальный осмотр и просвечивание образцов. Именно на столе сортировщика камень может быть вскрыт для подтверждения того, что под корочкой действительно редкий инклюз.

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