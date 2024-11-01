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Великоросс 01 ноября 2024, 23:10 Новые заводы и цеха

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» запустила новый цех гормональных лекарств

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«ВЕРТЕКС» реализовал проект по созданию нового цеха для выпуска гормональных лекарств в инновационно-производственном комплексе. Площадь цеха почти в 4 раза превышает имеющееся производство гормональных препаратов компании и располагается на 1700 кв. м. По плану, инвестиции в проект превысят 870 млн руб.

Средства направлены на строительно-монтажные работы, создание инженерных сетей, организацию «чистых» помещений и участков упаковки. С учетом этого расширения общая площадь производства компании составила порядка 14 тыс. кв. м. Сейчас оно включает четыре цеха и участок БАД.Участки нового гормонального цеха располагаются в здании третьей очереди фармкомплекса компании на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург».

Осенью 2024 года начали работу два из них — по выпуску препаратов в жидких и мягких лекарственных формах с неполовыми гормонами.

В 2025 году запланирован старт промышленного производства на третьем участке цеха по производству гормональных препаратов в твёрдых лекарственных формах.

https://t.me/vertexspbru/309

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Санкт-Петербург
  • Badassgoliath Badassgoliath
    02.11.2404:26:10

    Мне не очень понравилось фото, где работник ставит колпачки на флаконы со спреем. На заднем плане видны флаконы, очевидно пустые, без колпачков. Установка, судя по всему, заполняет их через трубку, потом работник ставит на горлышко колпачок, флакон продвигается дальше поворотом фигурного круга, колпачок закручивается особым устройством и далее завинченные флаконы уже уходят из кадра.

    Что не так? Главное — что тут вообще присутствуют люди, которые делают что-то руками над открытыми флаконами. На фото они все одеты как положено, но это ведь фото для заметки. Кто знает, как обстоят дела, когда фотографа нет. Скажете паранойя? Но ведь это лекарственное производство, тут паранойя уместна. Скажем, работникам нужно отлучиться в туалет. Они что, по возвращении надевают новую спецодежду? Вот прямо каждый раз? Абсолютно точно? Это ведь дополнительные расходы для компании и хлопотно для работников. Так что — вы уверены? Я — нет.

    Исключить возможное загрязнение могло бы принципиальное удаление людей из процесса — что, машина не может эти колпачки надевать?

    Возьмём для сравнения производство микроэлектроники. Там, если произошло загрязнение, то микросхема просто работать не будет и попадёт в брак. В случае же этого флакона возможное загрязнение в виде пыли или частиц кожи окажется во флаконе. Возможно ли это вообще проверить и отбраковать? Сомневаюсь.

    И ещё — вдоль стены видна коленчатая трубка, идущая вверх, раструбом вниз. Она явно часть системы, втягивающей воздух, чтобы пыль из него не попадала в открытые флаконы. На мой взгляд, судя по фото, раструб слишком высоко и в стороне от открытых флаконов, чтобы как следует выполнять свою функцию. Похоже, его отодвинули «чтобы не мешал». Вот поэтому мне и не нравится то, что приходится полагаться на людей. Они склонны упрощать себе жизнь, игнорируя правила, которые хлопотно соблюдать. Пусть не сразу, но со временем — обязательно.

    Отредактировано: Badassgoliath~04:45 02.11.24
    #1291625
  • Нет аватара termometrix
    02.11.2410:35:35

    + Так держать!

    #1291632
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