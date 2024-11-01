Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» запустила новый цех гормональных лекарств

«ВЕРТЕКС» реализовал проект по созданию нового цеха для выпуска гормональных лекарств в инновационно-производственном комплексе. Площадь цеха почти в 4 раза превышает имеющееся производство гормональных препаратов компании и располагается на 1700 кв. м. По плану, инвестиции в проект превысят 870 млн руб.

Средства направлены на строительно-монтажные работы, создание инженерных сетей, организацию «чистых» помещений и участков упаковки. С учетом этого расширения общая площадь производства компании составила порядка 14 тыс. кв. м. Сейчас оно включает четыре цеха и участок БАД.Участки нового гормонального цеха располагаются в здании третьей очереди фармкомплекса компании на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург».

Осенью 2024 года начали работу два из них — по выпуску препаратов в жидких и мягких лекарственных формах с неполовыми гормонами.

В 2025 году запланирован старт промышленного производства на третьем участке цеха по производству гормональных препаратов в твёрдых лекарственных формах.

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