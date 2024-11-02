Манёвренный и управляемый: КМЗ успешно испытал катер из серийной партии для МЧС России

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Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» провел успешные испытания катера РПК-640 из серийной партии, изготовленного в рамках крупного контракта для МЧС России.

Контракт на производство крупной партии РПК-640 позволяет КМЗ запустить серийное изготовление данного типа катеров. В мае холдинг выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ, общая сумма заказа — 2,76 миллиарда рублей.

В рамках контрактов КМЗ построит катера трех видов: патрульные ПК-500 и РПК-640 и несколько катеров RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода).

«Ходовые испытания катера РПК-640 прошли великолепно. Катер отлично себя показал на воде, хорошо маневрировал, управлялся, и достиг скорости в 70 км/ч. Все оборудование катера работало исправно. Эти катера отлично справятся с обеспечением безопасности водных путей всех регионов России», — рассказал руководитель проекта серийного производства катеров РПК-640 Александр Яшин.

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