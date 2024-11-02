Цех по переработке мяса открыли в Чувашии

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В Комсомольском округе Чувашии открыли новую площадку по переработке мяса (агрегатор). Проект реализовал СХПК «Триумф-Агро» при господдержке — предприятию был предоставлен грант в размере 40 млн рублей.

Сельхозкооператив построил здание мясокомбината, установил линии обвалки и жиловки, холодильное оборудование, закупил столы и принадлежности для переработки.

Раньше мы очень много сырья — молока, мяса, овощей — продавали в сыром виде в другие регионы, теряя добавочную стоимость, рабочие места. И в качестве решения в Чувашии начали создавать агрегаторы — предприятия, которые собирают сырьё у населения, фермеров и централизованно его перерабатывают, упаковывают, поставляют продукцию в магазины. По овощам и молоку цепочки уже выстроены. Сегодня открылся вдобавок агрегатор мясного направления.

На данный момент на предприятии перерабатывают 5 тонн мяса в сутки. В дальнейшем планируется увеличить мощности до 10 тонн. Ожидается, что основными покупателями товара станут сетевые магазины, а также предприятия общественного питания. С выходом на проектную мощность на объекте будет создано 20 новых рабочих мест.

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