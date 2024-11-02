КМЗ разработал насос для системы охлаждения дизель-генераторов.

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Специалисты СКБ-1 холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» разработали центробежный водяной насос для дизельных двигателей, используемых как резервные источники питания атомных электростанций. Насос подключается к нижнему коленвалу двигателя через шестеренчатую передачу и предназначен для прокачки воды в первом контуре системы охлаждения. Его производительность составляет 130 м³/ч. Корпус, станина и всасывающая головка насоса изготовлены из чугуна, а рабочее колесо — из бронзы.

«Вал насоса оснащён двумя подшипниковыми опорами и распорной втулкой между ними. Смазка производится маслом, разбрызгиваемым шестернями агрегата. Уплотнение для предотвращения протекания воды состоит из сальниковых колец и нажимной втулки. Для уменьшения износа вала на него установлена закалённая хромированная втулка», — пояснил ведущий инженер-конструктор СКБ-1 КМЗ Артём Гатаулин.

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