САО «Лотос» уходит на госиспытания

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120-мм перспективное самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос», разработанное Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ», концерн «Калашников») ушла на государственные испытания. Об этом президент АО «Концерн „Калашников“, член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников сообщил представителям российских федеральных СМИ.

В рамках мероприятия в честь Международного дня военного журналиста „Калашников“ впервые провел открытый динамический показ ходовых и маневренных возможностей САО „Лотос“.

"Лотос» задумывался на замену САО «Нона», состоящей на вооружении с 1981 года, в разработке которой непосредственное участие принимал ЦНИИТОЧМАШ. В ходе предварительных испытаний «Лотос» показал, что превосходит САО «Нона-СМ» по дальности стрельбы штатными осколочно-фугасными снарядами, возимому боезапасу и интегральному показателю могущества основного осколочно-фугасного снаряда.

Кроме того, новинка оборудована автоматизированными приводами наведения, обеспечивающими повышение скорости и точности наведения орудия; механизированными укладками боеприпасов, облегчающими и ускоряющими работу заряжающего; имеет существенно более высокий уровень броневой защиты боевого расчета и ряд других существенных преимуществ по сравнению с «Нона-СМ».

Подчеркнем, что круговое вращение башни обеспечивает ведение огня в диапазоне ± 360 градусов по горизонту.

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