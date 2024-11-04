В Феодосии началось строительство четырёх катамаранов проекта 04580 «Котлин»

© www.korabel.ru

Крымский судостроительный завод «Море» построит экскурсионные катамараны типа «Котлин» для прогулок по Неве и Финскому заливу. Спуск на воду этих судов запланирован на 2026 год.

В сентябре 2023 года генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода, входящего в ОСК, Владимир Середохо сообщил, что предприятие рассматривает возможность расширения своих производственных мощностей в Крыму, включая завод «Море», передает ТАСС.

«Судостроительный завод „Море“ выведен из процедуры банкротства и обеспечен заказом на строительство четырех экскурсионных судов типа „Котлин“. Их спуск на воду ожидается в 2026 году», — рассказал Анушаван Агаджанян.

Проект катамарана 04580 «Котлин» был адаптирован к условиям эксплуатации в водах Санкт-Петербурга и Финского залива. Эти катамараны обладают высокой скоростью и отличными мореходными качествами, могут проходить под петербургскими мостами и вмещают до 200 пассажиров. Эксплуатационная скорость — 26 узлов.

В мае 2024 года на Средне-Невском судостроительном заводе состоялась церемония спуска катамарана проекта «Котлин» под названием «Форт Тотлебен», предназначенного для судоходной компании «Нева Тревел». Это четвертое судно из серии шести скоростных катамаранов проекта 04580, разработанного ООО «Форсс Технологии».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈