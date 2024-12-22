В Вологде открыли обновленный терминал аэропорта

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Телефонные будки, почта, буфет, уголки отдыха с «морским боем» и автоматом с газированной водой — в вологодском терминале решили сохранить все детали, добавив в интерьер стилизованные надписи «Первым делом самолеты», «Где же моя темноглазая, где?»

Авторы концепции рассказали «РГ», что прорабатывая идею, они старались бережно «прикручивать» креатив. «Наша задача была сохранить с одной стороны советский декор, советское настроение, но при этом чтобы было уютно, современно и интересно. Хотелось, чтобы люди смогли познакомиться с историей авиации, так как в Вологодской области родились пионер самолетостроения Александр Можайский, построивший первый в России натурный самолет, и авиаконструктор Сергей Ильюшин», — сообщила руководитель креативного агентства Елена Егорова.

В итоге в здании аэропорта сохранили облицовку стен панелями, оставили телефонные будки с таксофонами, кассы и киоск регистрации, массивные деревянные двери, старенькие весы для взвешивания багажа, мраморный пол и лестницы. Также открыли буфет с сувенирным магазинчиком в стиле 80-х. Перед зданием на постаменте по-прежнему стоит легенда советской гражданской авиации — Ил-18.

Современности интерьеру добавили не только информационные световые короба, установленные на первом этаже, но и стильные светильники. Дизайнеры установили qr-коды с информацией, как добраться до основных туристических достопримечательности.

Строители уделили внимание важным деталям. Например, в телефонных будках залакировали процарапанную надпись «Лена+Алексей, 86 год, Мурманск».

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А обнаружив тематическое панно в помещении бывшей почты, специалисты разделили его на две части, отреставрировали и украсили им пространства на первом и втором этажах. Художники привели в порядок и мозаичное панно площадью около 100 квадратных метров «Гостеприимная Вологда», размещенное снаружи, на здании аэропорта.

Еще одна находка — новогодняя выставка музея игрушек. По словам руководителя музея Александра Метелкина, ответственного за эту зону, мебель в этом уголке — местная: стенка вологодская, а стулья череповецкие. Чтобы сохранить раритетные новогодние игрушки, эту зону могут огородить стеклянными панелями, но пока туристам дают возможность детально рассмотреть празднично украшенную новогоднюю красавицу тех лет.

К открытию приурочили показ двух серий сериала «Ландыши», сцена из которого снималась в вологодском аэропорту. Премьеру картины обещают в феврале следующего года на одном из федеральных телеканалов, а пока исполнители главных ролей Ника Здорик, Сергей Городничий и продюсер Юрий Сапронов прилетели 21 декабря на брендированном красном Як-40 в Вологду, чтобы участвовать в презентации аэровокзала, ставшим одной из съемочных точек.

И хотя не обошлось без приключений — из-за двух снежных зарядов самолету пришлось долго кружить, пережидая непогоду, съемочная группа представила картину и ответила на вопросы первых зрителей.

По словам кинопродюсера Юрия Сапронова, с каждым годом выбора такой благодатной натуры, как сохранившийся аэропорт с советских времен, все меньше и меньше: «Мы заметили, что в Вологде очень бережно относятся к историческому наследию. И речь не только про аэропорт, но и про центр города. Я бы с удовольствием пожил в Вологде, потому что сам дух, атмосфера, люди и лица людей, которые создают очень хорошее впечатление. Мы заметили, что многие здания с любовью восстанавливают, и это чувствуется по кафе и ресторанам. Надеюсь, что и такие киношные проекты помогают тому, что людям становится интересно сюда вернуться и посмотреть, где снималась картина. Например, Хорватию в каком-то смысле открыли для туристов, когда сняли там «Игру престолов».

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В регионе заработает кинокомпания, а в Вологде откроют авиакомпанию и авиахаб, то есть пункт назначения, куда направляется часть пассажиров-транзитников, чтобы сделать там промежуточную остановку. Кроме того, в Вологде уже увеличили количество рейсов в Москву и Петербург, и сейчас прорабатывается вопрос о запуске международных линий.

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