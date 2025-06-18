Новый полувагон «БАМ»: больше грузов, выше эффективность!

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Сертифицирован восьмиосный полувагон «БАМ» (модель 12-5992), разработанный Уральским конструкторским бюро вагоностроения. Теперь он допущен к эксплуатации на всей сети железных дорог колеи 1520 мм.

Ключевые преимущества:

Грузоподъемность — 151 тонна (осевая нагрузка — 25 тс)

Увеличенный объем перевозок — состав из новых полувагонов перевезет на 1470 тонн больше, чем состав предыдущего поколения

Компактный кузов 166 м³

Надежность в любых условиях — рабочий диапазон от -60°C до +50°C, срок службы — 32 года

«БАМ» повышает пропускную способность железнодорожной сети на ключевых направлениях, при этом не требует модернизации ремонтных мощностей — обслуживание можно проводить на существующей инфраструктуре.

Разработка стартовала в 2023 году, а уже в декабре 2024-го первые образцы были готовы

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