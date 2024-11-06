НПО АСТА первым в России наладило выпуск отечественных поплавковых конденсатоотводчиков

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Конденсатоотводчик — устройство для автоматического отвода конденсата из паропровода. Проект НПО АСТА нацелен на создание современных поплавковых конденсатоотводчиков, которые соответствуют и даже превосходят аналоги мировых производителей. Важное условие — полное изготовление в России, из российских материалов и комплектующих.

При разработке учтен многолетний опыт эксплуатации конденсатоотводчиков ведущих брендов. Конструкция корпуса и седел усилена, а современные методы упрочнения поверхностей обеспечивают длительный срок службы даже в тяжелых условиях: загрязнённых средах, критических скоростях и системах с нарушением pH.

© mashnews.ru

Использование российского высокопрочного чугуна делает корпус конденсатоотводчика устойчивым к гидро- и термоударам, придавая ему свойства, близкие к углеродистой стали. Это позволяет эксплуатировать его при температуре до -40°С вне отапливаемых помещений.

Для работы в холодных условиях добавлен автоматический дренажный клапан, который защищает корпус от разрушения при кристаллизации конденсата. Также разработана версия с устройством для удаления паровых пробок, особенно полезная для дренажа сушильных цилиндров.

НПО АСТА использует собственный российский чугун и комплектующие, включая термостатические капсулы из сверхтонких металлов толщиной 100 мкм. Эти капсулы производятся с помощью автоматической лазерной и микроплазменной сварки, минимальная толщина свариваемых материалов составляет 2 мкм.

Предприятие находится в подмосковном Воскресенске и специализируется на производстве трубопроводной арматуры для промышленных и коммунальных систем, включая оборудование для пароконденсатных установок.

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