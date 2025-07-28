Буровые электродвигатели ДБА-400 и ДБА-450 успешно прошли нагрузочные испытания
Компания СТЭМ сообщает об успешном завершении серии нагрузочных испытаний своих новых буровых электродвигателей моделей ДБА-400 и ДБА-450.Нагрузочные испытания — это комплекс проверок, направленных на определение работоспособности и характеристик электродвигателя в различных режимах эксплуатации. Они являются обязательным этапом при проектировании новых моделей электродвигателей. Успешное прохождение всех этапов подтвердило: соответствие расчетным техническим характеристикам; надежность конструкции в различных режимах; безопасность эксплуатации.
Также получен сертификат соответствия электродвигателей ДБА-400 и ДБА-450 требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности работы оборудования во взрывоопасных средах».Модели ДБА-400 и ДБА-450 предназначены для привода СВП буровой установки. Они разработаны с учетом современных требований буровой отрасли, отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками и повышенной надежностью в работе.
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