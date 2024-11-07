Крупнейший в России центр скалолазания открылся в Москве на базе ЦСКА

© cska.ru

Общая площадь скалодромов составляет 5 тысяч квадратных метров. Центр разделен на соревновательный зал с трибунами на 1300 мест и несколько тренировочных залов, что позволит проводить соревнования любого уровня без прерывания тренировочного процесса спортивных групп и индивидуальных посещений.

До церемонии открытия спортсмены ЦСКА проводили автограф-сессию, на память открытки подписывали Софья Великая, Давит Чекветадзе, София Позднякова и Анна Чичерова.

Символический ключ от нового центра был передан юным поклонникам скалолазания. Этот символ вручен воспитаннице спортшколы ЦСКА Валерии Слободян.

6 ноября в Москве прошла торжественная церемония открытия Центра скалолазания ЦСКА. Крупнейший специализированный центр страны принимает первые официальные турниры — Всероссийские соревнования в дисциплине «лазание на скорость» и Кубок России в двоеборье. Их участниками стали 160 сильнейших спортсменов из 25 регионов России, а также Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Турции. В их числе участники Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, обладатели Кубка мира и рекордов мира, многократные чемпионы России. Участники открытия стали свидетелями полуфинальных и финальных стартов в скалолазании на скорость среди женщин и среди мужчин. А воспитанники спортивной школы ЦСКА по скалолазанию продемонстрировали зрителям трассы на трудность и боулдеринг, преодолев их без особых усилий.

Сразу после открытия на арене прошли решающие забеги Всероссийских соревнований в дисциплине «лазание на скорость». В первый же день в стенах центра был установлен новый рекорд России. Иван Земляков (Тюменская область) пробежал 15-метровую вертикальную трассу за 4,949 секунды. Он стал вторым россиянином в истории, выбежавшим из пяти секунд. Предыдущее достижение принадлежало его земляку Даниле Уколову (Тюменская область) — 4,987.

Впереди еще два соревновательных дня в Центре скалолазания ЦСКА. Здесь пройдет Кубок России в двоеборье, а также Кубок ЦСКА по параскалолазанию. Любителей спорта ждут на трибунах. Кроме того, Центр скалолазания ЦСКА в ежедневном режиме открыт для всех желающих попробовать свои силы в этом прекрасном виде спорта.

© cska.ru

© cska.ru

© cska.ru

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