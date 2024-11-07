стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
lapshin-89 07 ноября 2024, 13:44 Детские сады и школы

В Салехарде открылась первая школа полного дня

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © yanao.ru

Второй корпус Обдорской гимназии, который построен на территории Преображенского кафедрального собора, распахнул двери для школьников и педагогов. Обучение организовано для девяти классов, в которых учатся 210 школьников с 1 по 8 классы. В здании Храмового комплекса к обучению приступили кадетские классы казачьей направленности. В новом корпусе 12 учебных классов, спортивный зал, а также студия хореографии, двухуровневая библиотека с читальным залом, собственный кинозал и столовая.

Программа обучения — общеобразовательная, в соответствии с федеральным образовательным стандартом. Она включает курсы по внеурочной деятельности: уроки нравственности, школу этикета, казачьи игры и забавы, фланкировку, народные промыслы, русский фольклор, театральное творчество, семьеведение и другие. Кроме того, для ребят проводятся дополнительные занятия по основам православной веры, казачьей жизни, социокультурным истокам. Для девочек организованы швейная и кулинарная мастерские, а для мальчиков — столярная.

 © yanao.ru

В школе полного дня организовано обучение в одну смену: после уроков ученики начальных классов под присмотром педагогов будут выполнять домашние задания, заниматься спортом, читать и посещать творческие занятия. Для первоклассников предусмотрена возможность дневного сна.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://yanao.ru/press-tsentr/novos...u-shkolu-polnogo-dnya-v-salekharde/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


Салехард, новая школа, образование
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,