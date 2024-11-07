В Салехарде открылась первая школа полного дня

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Второй корпус Обдорской гимназии, который построен на территории Преображенского кафедрального собора, распахнул двери для школьников и педагогов. Обучение организовано для девяти классов, в которых учатся 210 школьников с 1 по 8 классы. В здании Храмового комплекса к обучению приступили кадетские классы казачьей направленности. В новом корпусе 12 учебных классов, спортивный зал, а также студия хореографии, двухуровневая библиотека с читальным залом, собственный кинозал и столовая.

Программа обучения — общеобразовательная, в соответствии с федеральным образовательным стандартом. Она включает курсы по внеурочной деятельности: уроки нравственности, школу этикета, казачьи игры и забавы, фланкировку, народные промыслы, русский фольклор, театральное творчество, семьеведение и другие. Кроме того, для ребят проводятся дополнительные занятия по основам православной веры, казачьей жизни, социокультурным истокам. Для девочек организованы швейная и кулинарная мастерские, а для мальчиков — столярная.

© yanao.ru

В школе полного дня организовано обучение в одну смену: после уроков ученики начальных классов под присмотром педагогов будут выполнять домашние задания, заниматься спортом, читать и посещать творческие занятия. Для первоклассников предусмотрена возможность дневного сна.

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