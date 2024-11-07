«Вологодские лесопромышленники» запустили производство ламинированной фанеры

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В ходе испытаний были отработаны пленки разных производителей, разные температурные режимы, проверена степень отверждения пленки.

«Мы довольны качеством тестовых образцов продукта и готовы к выпуску промышленных партий», − сказал руководитель службы технологии и качества ООО «Плитвуд» Евгений Александров.

Продукт с антискользящим покрытием предназначен, в первую очередь, для полов коммерческого транспорта − прицепов и полуприцепов, фургонов, микроавтобусов.

Область применения также включает пассажирские автобусы и любые нагружаемые поверхности: сцены, пешеходные дорожки, строительные леса, детские игровые площадки. Фанера будет выпускаться в широком диапазоне форматов — от 4×8 до 5×13.

По словам директора по маркетингу NORDECO Юлии Ермаковой, компания планирует представить новый продукт NORDECO Truck конечным производителям на предстоящих выставках Comtrans и Urbantrans в Москве 10-13 декабря 2024 года.

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