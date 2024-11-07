ПВХ-профиль СПИРАТЕХ Группы ПОЛИПЛАСТИК вышел на международный уровень

Канализационный коллектор в Белоруссии восстановили методом спиральной навивки ПВХ-профиля СПИРАТЕХ. Это первый проект с применением данной технологии за пределами России. ПВХ-профиль произведен на «Новомосковском заводе полимерных труб» Группы ПОЛИПЛАСТИК в Тульской области. Оборудование для навивки изготовлено на «Кохановском трубном заводе «Белтрубпласт» компании, расположенном в Витебской области Белоруссии.

На очистных сооружениях Гомеля © www.polyplastic.ru

Очистные канализационные сооружения в Гомеле производительностью 114 тысяч кубических метров в сутки были введены в эксплуатацию в 1967 году. За более чем полувековой период эксплуатации на отдельных узлах объекта проводились ремонты. Однако участки подводящего трубопровода опустошения вторичного отстойника за это время достигли высокой степени износа. Для обновления ветхого трубопровода было принято решение о проведении реконструкции с применением новейших технологий и материалов. Заказчиком на объекте выступил КПУП «Гомельводоканал».

Навивка трубы ПВХ-профилем СПИРАТЕХ © www.polyplastic.ru

В рамках санации участка коллектора протяженностью более 25 метров стальной трубопровод диаметром 1400 мм и железобетонный трубопровод диаметром 1200 мм сначала были промыты и прочищены от проявлений коррозии и иловых отложений. Затем через шахту колодца внутри коллектора была установлена навивочная машина, и методом спиральной навивки ПВХ-профиля СПИРАТЕХ по внутреннему контуру старой трубы была сформирована новая. Ее герметичность обеспечивается внутренним двойным замком с уплотнителем, который надежно скрепляет смежные витки профиля между собой. Материал ПВХ-профиля не подвержен коррозии, устойчив к воздействию агрессивных стоков и газов, химически нейтрален, прочен и эластичен. После завершения навивки была проведена забутовка межтрубного пространства специальным полимерным бетоном, что позволило получить единую прочную конструкцию. За счет использования профиля СПИРАТЕХ удалось, практически, избежать уменьшения внутреннего диаметра трубопровода и сохранить пропускную способность трубопровода.

Процесс формирования трубы методом навивки © www.polyplastic.ru

В настоящее время санация участка коллектора на очистных сооружениях в Гомеле завершена. Применение технологии спиральной навивки позволило осуществить весь комплекс работ в сжатые сроки и продлить срок службы подводящего трубопровода еще как минимум на 50 лет.

Новая труба внутри старой © www.polyplastic.ru

Спирально-навивная технология для ремонта изношенных трубопроводов высоко востребована в проектах модернизации коммунальной инфраструктуры по всей России. Она позволяет восстанавливать коллекторы диаметром до 5 метров в сжатые сроки без выполнения земляных работ и остановки работы системы канализации. Реализация проекта в Гомеле поможет Группе ПОЛИПЛАСТИК более активно внедрять инновационные инженерные решения и далее распространять положительный опыт применения технологии спиральной навивки ПВХ-профиля СПИРАТЕХ на территории Белоруссии.

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