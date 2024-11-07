Стартапы показали шоу инновационных продуктов

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ВЭБ.РФ открыл площадку для связи стартапов и инвесторов «Инновационно-инвестиционное шоу», на которой компании презентуют продукцию, конкурентоспособную на иностранных рынках или способную заменить импортные товары в России. Это ключевое условие участия в «Инновационно-инвестиционном шоу». В первой встрече участвовало шесть компаний, среди них два 3D-разработчика, производители крема для заживления ран, сигналоподавляющей коробки для смартфона и непромокаемого дисплея.

Клетки для смартфонов

Компания «Велтер» производит защитные кейсы для смартфонов. Привычка доставать телефон при любой удобной возможности — проблема, с которой сталкиваются почти все люди во всех странах. Помимо того, что это отвлекает от реального общения и дел, от работы или учебы, это также может стать риском с точки зрения кибербезопасности, рассказал гендир компании Андрей Фёдоров. Передача личной информации третьим лицам «идет со всех современных смартфонов в фоновом режиме», утверждают в компании «Велтер». Своей задачей стартап видит возвращение контроля над информацией в руки пользователей. «Велтер» производит специальные контейнеры для телефонов, которые изолируют устройство от окружающего мира. В каждом изделии используются технологии экранирования, подавление микрофонов, а также специальное приложение для тестирования контейнера. Один контейнер стоит 11 000 руб., компания утверждает, что сочетание технологий значительно превосходит аналоги иностранных, прежде всего китайских, поставщиков.

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«Велтер» собирается предлагать свою продукцию российским ведомствам, предпринимателям и даже армии. На данный момент продукция экспортируется в 15 стран, недавно была заключена сделка с Кувейтом. К 2028 г. «Велтер» планирует выйти на выручку более 1 млрд руб. На данный момент компания ищет возможности сотрудничества с государственными предприятиями и стратегического партнерства для выхода на крупные производственные сети.

3D-графика

За последние 2 года зависимость от зарубежного программного обеспечения так или иначе почувствовал весь российский бизнес. Самый болезненный удар ощутили российские разработчики игр и анимационные студии, когда компания Autodesk начала блокировать доступ к своим продуктам весной 2024 г. Приложение Autodesk Maya традиционно используется для большинства задач 3D-моделирования в обеих индустриях.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — заявил технический директор анимационной студии «Воронеж» Александр Калюжный в начале своего выступления. Студия, ответственная за серии мультфильмов «Снежная королева», «Волки и овцы» и мультсериал «Супергерои.Ру», представила свое ПО для создания 3D-графики. Компания рассказывает, что проект, который изначально был нацелен только на собственные нужды, пригодился всей индустрии.

«Воронеж» работает в сегменте B2B и предлагает свои разработки таким студиям, как «Союзмультфильм», Riki Group («Смешарики», «Фиксики»), «Мельница» (серия мультфильмов «Три богатыря») и другим. На данный момент разработки компании позволяют реализовать создание трехмерной геометрии, систем частиц (волосы, мех), а также освещение 3D-сцен — эти компоненты были разработаны при поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Все вычисления в ПО компании проводятся на отечественном ядре. Студия рассматривает возможности экспортировать свои разработки на рынки Китая, Индии, Таиланда, Турции, ОАЭ, Египта и Бразилии. На данный момент «Воронеж» запрашивает инвестиции в размере 80 млн руб.

Непромокающие поверхности

Ставку на покорение китайского рынка делают в компании Hydrop, предлагающей непромокаемые самоочищающиеся покрытия для одежды и обуви. Об этом рассказала соосновательница стартапа Марина Росс. Компания демонстрирует, как ткань, обработанная ее нанопокрытием, отталкивает любую жидкость и при этом не теряет своих свойств: спрей не создает пленки на поверхности, на которую он попадает, так что даже кашемир, политый вином, остается нетронутым. Короткие видео, на которых это демонстрируется, могут стать вирусным контентом в китайских соцсетях, и это обеспечит максимально эффективную маркетинговую кампанию, уверены в Hydrop. В то же время технологию такого нанопокрытия крайне сложно скопировать, и пока китайский бизнес будет пытаться создать свой аналог, компания уже успеет занять значительную часть рынка при помощи партнеров по продвижению в КНР и российских производственных мощностей.

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Предположительная цена банок с наноспреем будет варьироваться в районе 1,5-3 тыс. руб. (100-200 юаней) в зависимости от объема. На данный момент компания просит 100 млн руб. инвестиций траншами в 40 млн, 30 млн и 30 млн на 1,5 года. Утверждается, что на окупаемость стартап выйдет через 2,5 года. Компания также допускает варианты кредитования под ставку менее 30%.

Конвейер для игр-блокбастеров

Общий ежегодный оборот российского рынка видеоигр оценивается в $2-3 млрд, и подавляющая часть этого объема уходит зарубежным студиям и игровым площадкам, отмечает гендир игровой студии Game Art Pioneers Артемий Большаков. При этом возможности отечественных компаний позволяют сохранить и преумножить эти деньги: компетенции российских разработчиков, сценаристов и художников не уступают зарубежным, а разработка игры в России обходится в два-три раза дешевле, чем в США, Европе или на Кипре, указывают в студии. Совместно со «Сколково» компания создает лабораторию для развития технологического стека проектов-блокбастеров, который смогут использовать другие стартапы, чтобы перенять практику успешных проектов и значительно сократить трудозатраты на разработку. Помимо этого, компания видит потребность в работе с частными инвесторами, которые часто оказываются не посвящены в особенности игрового рынка. В Game Art Pioneers отмечают, что компания рассматривает новые возможности распространения на страны БРИКС. На данный момент дефицит бюджета студии составляет 9 млрд руб., разработка ролевой игры Distortion стоит компании 8 млрд руб.

Локализация сенсорных экранов

О своем движении по пути полной локализации производства рассказывает генеральный директор компании NexTouch Владимир Крикушенко. Компания производит сенсорные мониторы, интерактивные доски. Компания является единственным в России обладателем патента на производство дисплеев на квантовых точках и сопутствующего оборудования — с 2017 г. компания реализовала продукцию более чем на 11 млрд руб.

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На данный момент компания планирует расширять производство с уже готовых экранов и дисплеев до LCD-матриц и другой электроники, строит соответствующие производственные мощности. Уровень локализации производства составляет 40-80% в зависимости от изделия, компания предлагает 40 типов устройств с разными диагоналями под разные задачи. Для государственных заказов локализация приближается к 100% — нет пока только LCD-матриц. На данный момент производство с использованием иностранных компонентов обходится дешевле, чем с использованием только российских. Также в компании указывают, что одной из причин, по которой не получается выходить на экспорт — недостаток средств. Получить их за счет выхода на IPO не получается — слишком высокая ключевая ставка. Для развития и полной локализации производства компании требуется 8-9 млрд руб.

Крем на раны

Сложности в сертификации медицинских изделий могут отпугнуть частного инвестора. На своем опыте в этом убедилась компания Silkins, производящая заживляющий крем, который, по оценкам Сеченовского университета, восстанавливает поврежденные ткани в два раза быстрее, чем зарубежные аналоги, рассказывает сооснователь стартапа Дауддин Дауди. Свою технологию компания разработала на основе исследований пауков-птицеедов и шелкопрядов — была выделена активная молекула, ответственная за ускорение регенерации тканей. Чтобы избежать сложной и длительной сертификации, которая не гарантирует инвестиции крупных фармацевтических компаний, Silkins сменила направление деятельности и нацелилась на косметическую индустрию.

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Подавляющее большинство компонентов, из которых создается российская косметика — это импортная продукция, и Silkins стала предлагать свои разработки в режиме B2B, это 3 вида белков — они способствуют снятию воспалений кожи, заживлению тканей. Также предлагается собственная продуктовая линейка для потребительского сегмента. На данный момент компания продала 2 литра своего раствора в качестве компонента для производителей косметики — на сумму примерно 280 тыс. руб., а также 120 банок крема в потребительском сегменте — на общую сумму 360 тыс. руб. Silkins просит инвестиции в объеме 50 млн руб. за долю 40%.

«Мы точно можем реализовать»

ВЭБ.РФ выразил готовность предоставить выступившим стартапам финансирование. Тем не менее компаниям необходимо провести гораздо более подробный разбор рисков для того, чтобы сотрудничество было более продуктивным, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов: «В принципе, для нас ни сто миллионов, ни восемь миллиардов — не страшные задачи, будем решать. Компании только надо риск-менеджмент преодолеть. В следующий раз, когда мы соберемся, кейсы, которые мы сегодня заслушали, надо разложить на детали, пусть бизнесовый блок ВЭБа оценит риски. И, я думаю, что хоть что-то из этого мы точно можем реализовать».

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