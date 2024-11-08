Детский сад на 300 мест открылся в Люберцах

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Его общая площадь составляет 11,4 тыс. квадратных метров. Сад оборудован спортивным и музыкальным залами, медицинским блоком, прачечной, кабинетами для психолога и логопеда. Также для каждой из 12 групп выделен отдельный блок с раздевалкой, спальней, игровой зоной и санузлом. Учреждение соответствует современным требованиям и стандартам, предоставляя комфортные условия для обучения и игр.

В детском саду занято 70% мест, а штат сотрудников укомплектован полностью на 100% и уже готов принять маленьких воспитанников. Открытие нового сада в Люберцах позволило создать дополнительные места для дошкольников.

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