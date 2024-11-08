стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
termometrix 08 ноября 2024, 09:41 Детские сады и школы

Детский сад на 300 мест открылся в Люберцах

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © i.ytimg.com

Его общая площадь составляет 11,4 тыс. квадратных метров. Сад оборудован спортивным и музыкальным залами, медицинским блоком, прачечной, кабинетами для психолога и логопеда. Также для каждой из 12 групп выделен отдельный блок с раздевалкой, спальней, игровой зоной и санузлом. Учреждение соответствует современным требованиям и стандартам, предоставляя комфортные условия для обучения и игр.

В детском саду занято 70% мест, а штат сотрудников укомплектован полностью на 100% и уже готов принять маленьких воспитанников. Открытие нового сада в Люберцах позволило создать дополнительные места для дошкольников.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://mo.mosreg.ru/sobytiya/novos...rer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


детский сад, Московская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,