Землесос «Амурский-203» проекта 4395 принят заказчиком

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Государственная комиссия приняла несамоходный землесос «Амурский-203», который строится по заказу «Речводпути» для Администрации Амурского бассейна внутренних водных путей.

Судно завершает серию из семи землесосов проекта 4395 производительностью 700 куб. м/час.

Строительство несамоходных землесосов проекта 4395 ведется в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы «Развитие транспортной системы». Генеральный подрядчик — ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация». Проект выполнен «РЦПКБ «Стапель».

Землесос предназначен для разработки шаландно-рефулерным способом песчаных, илистых и песчано-гравийных грунтов, дноуглубления на акваториях и судоходных путях, намыва дамб, с возможностью выдачи грунта в шаланды, а также по плавучему пульпопроводу длиной до 500 м, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Напомним, землесос «Амурский-203» заложен на Хабаровском судостроительном заводе в июне 2022 года, спущен на воду — в конце июня 2024-го.

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