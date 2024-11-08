«Адмиралтейские верфи» ОСК спустили на воду шестой БМРТ проекта СТ-192 «Механик Щербаков»

© paluba.media

Сегодня, 8 ноября 2024 года, на «Адмиралтейских верфях» ОСК состоялась торжественная церемония спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Щербаков» проекта СТ-192. Это шестое судно в серии, строящейся на предприятии для Русской Рыбопромышленной Компании.

В церемонии спуска приняли участие врио генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Быстров Андрей и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Контракт на строительство десяти больших морозильных рыболовных траулеров для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Резка металла под траулер началась на предприятии в феврале 2021 года, а торжественная закладка на стапеле — в сентябре того же года.

© paluba.media

Траулер назван в честь заслуженного ветерана отрасли и РРПК старшего механика Ильи Яковлевича Щербакова. Начав трудовую деятельность мотористом на рыбопромысловых судах вырос до старшего механика крупнотоннажного судна. За проявленное мужество и героизм при проведении аварийных работ в море занесен в «Золотую книгу почета» главного управления рыбной промышленности Дальнего Востока. В 1971 году награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Сегодня БМРТ проекта СТ-192 являются самыми крупными и технологически насыщенными российскими рыбопромысловыми судами в России. Они рассчитаны на ежегодный вылов 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

Мощности рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно. Вместимость грузовых трюмов — 5500 куб. метров.

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