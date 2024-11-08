Т-банк запустил первого в России ИИ-секретаря для глухих и слабослышащих

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Т-банк представил уникальный сервис — первого в России телефонного ИИ-секретаря для глухих и слабослышащих пользователей. Этот помощник позволяет людям с нарушением слуха общаться по телефону, переводя аудиозаписи в текст и отправляя расшифровку звонка клиенту.

Секретарь обучен принимать звонки, включая вызовы с неизвестных номеров, и быстро переводить их в текст, что устраняет необходимость в посторонней помощи при общении. Технология искусственного интеллекта помогает сделать телефонные разговоры доступными для людей с частичной или полной потерей слуха.

Новый сервис доступен для клиентов Т-банка по всей России, независимо от мобильного оператора, и абсолютно бесплатен. ИИ-секретарь также предупреждает о проблемах со слухом у собеседника и предлагает альтернативные способы связи, если это необходимо.

Сервис был разработан при поддержке экспертов и организации «Всероссийское общество глухих». Максим Исаев, советник президента организации, отметил, что появление такого решения станет важным шагом к социальной интеграции людей с нарушениями слуха и может послужить примером для других компаний.

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