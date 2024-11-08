Завершена реконструкция гидроузла № 13 Волго-Донского судоходного канала

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Реконструкция позволит обеспечить надежность и безопасность работы гидротехнических сооружений, а также бесперебойную навигацию судов.Комиссия во главе с представителями ФБУ «Администрация «Волго-Дон» и ФКУ «Ространсмодернизация» приняла в эксплуатацию гидроузел № 13 Волго-Донского судоходного канала.

В ходе реконструкции объекта восстановлено механическое оборудование и несущие способности металлоконструкций ворот. Установлены новые двустворчатые ворота и опорно-ходовые узлы подъемно-опускных ворот. Произведена замена насосного оборудования для осушения камеры шлюза и реконструкция лестниц для спуска в камеру шлюза.

Гидроузел № 13 находится в эксплуатации в составе Волго-Донского судоходного канала с 1952 года. За 72-летний срок эксплуатации основные напорные металлоконструкции и оборудование не обеспечивали надежность и безопасность сооружения, коррозионный износ рабочих двустворчатых ворот достиг предельно допустимых значений, насосное оборудование не позволяло произвести осушение камеры шлюза в нормативные сроки

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