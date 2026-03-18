АО «Сукремльский чугунолитейный завод» возвращается на рынок производства канализационных люков и дождеприемников с продукцией из современных материалов — изготовлена опытная партия из высокопрочного чугуна.

Первой ласточкой новой линейки продукции стал люк чугунный тяжелый типа Т (класс нагрузки С250) типоразмера 1-60 К, соответствующий ГОСТ 3634-2019. Изделие диаметром 840 мм предназначено для использования на городских автомобильных дорогах.

«Благодаря использованию высокопрочного чугуна нам удалось практически в два раза снизить массу изделия, сохранив при этом все прочностные характеристики и устойчивость к нагрузкам. Это современный подход к производству, который делает продукцию более удобной в монтаже и транспортировке», — рассказал начальник отдела маркетинга Владимир Фарутин.

На лицевой стороне люков нанесено изображение дерева, что позволило, с одной стороны, индивидуализировать продукцию завода, то есть сделать ее узнаваемой, а с другой стороны показать потенциальным заказчикам возможности технологий современного литья, применяемого на заводе, позволяющего наносить на люк по желанию любые изображения. Само изображение дерева выбрано не случайно. Дерево — это символ устойчивости, развития и роста.

В дальнейшем завод планирует восстановить производство полного спектра люков — от легких до магистральных моделей, возвращая себе статус одного из лидеров рынка. Ранее завод занимал до четверти общероссийского рынка дождеприемников и канализационных люков.