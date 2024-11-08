«Орелтекмаш» открыл новый деревообрабатывающий цех

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Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 170-летия орловского завода.

На предприятии трудятся более 400 человек.

За 9 месяцев этого года темп роста объёма производства превысил 360%.

В настоящее время предприятием реализуется инвестиционная программа с общим объемом инвестиций в 2,6 млрд рублей.

Фондом развития промышленности Российской Федерации осуществлено финансирование проектов АО «Орелтекмаш» в объеме 300 млн рублей.

Открытие нового цеха, наращивание производственной базы послужит целям дальнейшего развития завода, который делает большие успехи в выпуске продукции гражданского и двойного назначения, в выполнении государственного оборонного заказа.

© orel-region.ru

АО «Орелтекмаш» входит в состав Корпорации «Проект-техника» — одного из лидеров по созданию, производству и обслуживанию подвижной техники многоцелевого и специального назначения.

Специализация предприятия — производство для военно-промышленного комплекса России подвижных средств технического обслуживания и ремонта, а также комплексов мобильной техники на базе кузовов-фургонов и фургонов специального назначения.

С целью повышения эффективности производственной деятельности АО «Орелтекмаш» планируется участие в национальном проекте «Производительность труда».

© orel-region.ru

© orel-region.ru

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