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10 ноября 2024, 23:29 Судоверфь Парящие машины (ПАРМА)™ ⇒ Судостроение и судоходство

Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила новое судно на воздушной подушке «Нептун 23»

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Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила новое судно на воздушной подушке проекта Нептун 23 для Енисея. Судно пассажирское, построено под наблюдением РКО (речной регистр). Строительный номер 48.

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