ОАК передала Минобороны России партию Су-57 и Су-35С

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Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК» входит в Госкорпорацию Ростех) передала ВКС России очередную партию новых самолетов Су-57 и Су-35С.

Истребители были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний. Машины протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны.

«Сегодня Су-57 — единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. Это грозное оружие с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны. Самолет продолжает совершенствоваться с учетом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины. Су-57 вместе с Су-34, Су-35С и другими машинами — это те крылья нашей победы, которые в срок и с высоким качеством дают армии авиастроительные предприятия Ростеха. Кстати, на днях в Китае состоится мировая премьера Су-57 в экспортном варианте. Уверен, что истребитель по достоинству оценят и зарубежные коллеги», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Переданные Минобороны РФ истребители Су-57 и Су-35С совершили перелет на аэродром базирования.

«Предприятия ОАК продолжают ритмичную работу по выполнению своих обязательств. До конца года будут поставлены очередные партии самолётов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Машины находятся на разных этапах производства и испытаний, — рассказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. — При создании Су-57 реализованы все признаки пятого поколения, в том числе малая заметность. Технологичность и интеллектуальные решения, заложенные в основе Су-57, обеспечивают ему отличные летные и боевые характеристики. Внимание, которое приковано к самолёту на авиасалоне в Чжухае, ещё раз доказывает, что российский Су-57 — лучший самолёт в своем классе».

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