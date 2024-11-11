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В Нижнем Новгороде торжественно спущен на воду новый патрульный катер «Патрульный-17», построенный на «Кингисеппском машиностроительном заводе» для МТУ Ространснадзора по ПФО

Многоцелевой катер ПК 1200 «Сапфир» проекта 04190 «Патрульный-17», построен в рамках Государственной программы Российской Федерации Развитие транспортной системы

Cудно предназначено для выполнения государственными транспортными инспекторами МТУ Ространснадзора по ПФО функции федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением контролируемыми лицами обязательных требований в акватории внутренних водных путей в границах Приволжского федерального округа

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