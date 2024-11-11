Новые отечественные полётные контролеры

Резидент Технопарка «Университетский» компания ООО «Научно-техническое объединение Автоматика» выпустили новые полётные контроллеры для дронов.

ООО «Научно-техническое объединение Автоматика» («НТОА») является разработчиком и поставщиком электронных плат и компонентов. Основным направлением деятельности компании является контрактная разработка электроники, а также оказание комплекса услуг, направленных на создание современных электронных устройств.

Новые полётные контроллеры класса F7 были разработаны командой «НТОА» в этом году. Они позволяют точно управлять квадрокоптером, обеспечивая манёвры и повороты. Контроллеры поддерживают подключение до 8 моторов, поэтому их можно использовать в коптерах трех классов: квадро, гексо, окто. Специалисты компании изготавливают каждый контроллер по индивидуальным характеристикам заказчика и проводят тщательное тестирование перед отправкой. Это позволяет повысить эффективность функционирования изделия.

Стоит отметить, что производство электронных изделий «НТОА» осуществляется на санкционно устойчивой компонентной базе. Это дает преимущество в скорости создания новейшей продукции.

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