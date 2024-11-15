«Дмитровский молочный завод» запустил 3 новых линии по производству мороженого в Подмосковье

© dairynews.ru

Акционерное общество «Дмитровский молочный завод» запустило 3 новые линии по производству мороженого, в рамках проекта по расширению мощностей.

Инвестиции составили 191 миллион рублей.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что благодаря запуску новых линий производство мороженого на молочном заводе будет увеличено на 15%. Также расширился ассортимент выпускаемой продукции и вкусовая линейка, появились мороженое в брикетах большого формата, брикеты на вафлях, бумажные стаканы и лотки семейного формата с различными фруктовыми наполнителями, топингами и орехами.

За счёт установки 3 дополнительных линий на предприятии было создано более 20 новых рабочих мест. Также в перспективе на 2025 год АО «Дмитровский молочный завод» рассматривает возможность покупки ещё одной линии в дружественных странах.

© dairynews.ru

Фото — https://msh.mos...go-v-podmoskove

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